La disputa tra soci dell’ex delfinario di Rimini sbarca in tribunale. L’ex amministratore chiede ora 300mila euro, portando davanti ai giudici anni di tensioni e accuse. L’udienza è prevista per il 26 febbraio, ma i contorni della lite sembrano ancora lontani da una soluzione.

È una battaglia legale che affonda le radici nella lunga e tormentata storia dell’ex delfinario quella che approda ora nelle aule del Tribunale di Rimini con una udienza fissata per il 26 febbraio prossimo. Al centro della contesa c’è l’ex amministratore della società che gestiva la struttura, Massimo Muccini, deciso a rivalersi sugli ex soci per le ingenti somme (oltre 300mila euro) che sostiene di aver dovuto pagare – e di dover ancora pagare – in conseguenza dei procedimenti penali e amministrativi scaturiti dalla gestione del delfinario. L’atto di citazione, firmato dall’avvocato Stefano Caroli, ricostruisce circa dieci anni di attività dell’ex amministratore e colloca l’origine del contenzioso nel 2013, quando la Procura di Rimini sequestrò la struttura e affidò i delfini a un custode giudiziario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delfinario, guerra tra soci. L’ex amministratore: "Voglio 300mila euro"

