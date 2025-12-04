Campionato di serie A2 di hockey La Pumas parte alla grande

È iniziato il campionato di serie A2 di hockey. Quattro le versiliesi al via. C’è chi punta ad un progetto giovane, come Spv Viareggio e Forte dei Marmi, chi punta alla zona alta, come la Rotellistica Camaiore, e chi a quella altissima, come la Pumas Viareggio. Pumas-Castiglione 3-1 Poletti sblocca al 6’ mentre il raddoppio arriva al 23’ firmato da Pesavento. Ad inizio ripresa Carrieri fallisce un rigore e Bracali, poco dopo, accorcia. Pesavento fallisce il tiro diretto del l’allungo, così bisogna aspettare gli ultimi 20’ per chiudere con Marchetti. "Il Castiglione è una squadra che difende molto bassa e bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato di serie A2 di hockey. La Pumas parte alla grande

