Hockey su pista Serie A2 Comanda il Forte Ok Pumas e Camaiore

Nel campionato di Hockey su pista Serie A2, il Forte dei Marmi si conferma in vetta dopo una vittoria combattuta contro Matera, conclusa 5-4. La partita è stata ricca di emozioni, con il Forte che ha preso il comando subito e ha mantenuto il vantaggio nonostante gli sforzi degli avversari. Bene anche Pumas e Camaiore, che continuano a dimostrare il loro valore nel torneo.

Forte dei Marmi-Matera 5-4 Appena 1’ e il Forte passa con Lorenzo Giovannelli. Al 7’ Piozzini impatta su rigore e po secondi dopo Giudice ribalta tutto. Al 15’ Bordanove sigla l’1-3 e sembra finita, ma nella ripresa è grande Forte (nella foto). Ancora Lorenzo Giovannelli accorcia al 5’ per poi pareggiare all’11’ s rigore. Tommaso Giovannelli allunga al 18’ e completa l’opera Chereches al 23’. Inutile il centro di Giudice a 19’’ dalla fine. Forte-Castiglione 9-2 Apre Ambrosio al 2’ poi arriva l’uno-due Chereches-Lossi al 12’. Al 21’ è 4-0 con Chereches, seguito dell’immediato 4-1 di Nerozzi. Nella ripresa, dopo il rigore ospite fallito da Brunelli al 7’, Tommaso Giovannelli al 10’ e al 15’ fa una doppietta (18° centri). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey su pista Serie A2. Comanda il Forte. Ok Pumas e Camaiore Leggi anche: Campionato di serie A2 di hockey. La Pumas parte alla grande Leggi anche: Coppa Italia Serie A2. Pumas ko, ma l’arbitro non vede un gol regolare. Spv sconfitto. Il Forte batte la Rotellistica La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Seconda variazione calendario gare dei Campionati di Serie A1, Serie A2 e Serie B 2025/26 di hockey su pista; Serie A Hockey Inline: domani in pista per la quindicesima giornata; Hockey pista: Lodi sorride nel sabato di Serie A1, frena Viareggio; Hockey su pista Serie A2. Comanda il Forte. Ok Pumas e Camaiore. Hockey su pista Serie A2. Comanda il Forte. Ok Pumas e CamaioreForte dei Marmi-Matera 5-4 Appena 1’ e il Forte passa con Lorenzo Giovannelli. Al 7’ Piozzini impatta su rigore e ... sport.quotidiano.net Hockey Pista, Serie A2: Correggio resta in vetta, stop per Scandiano. VIDEOREGGIO EMILIA – La BDL Mini Motor Correggio centra la quinta vittoria in sette gare e torna in vetta al girone A di Serie A2. E’ finita 7-3 la partita tra i biancoblu correggesi e il Roller Bassano, r ... reggionline.com Valdagno vola in semifinale di Coppa Italia di hockey pista: battuto 7-3 il Lodi al PalaLido. La formazione veneta raggiunge il Viareggio fra le qualificate alla Final Four in programma il 7-8 marzo! Restano ancora due posti per accedere alle semifinali del - facebook.com facebook Le nuove auto sono molto belle, si vede l’impostazione rake ed è sparito il sottosquadro. #RacingBulls in pista a Imola, le immagini x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.