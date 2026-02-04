Alla vigilia del torneo olimpico di hockey nuove polemiche sull'Arena Santa Giulia | Ghiaccio molle
La polemica sull’Arena Santa Giulia non si ferma. A pochi giorni dall’inizio del torneo olimpico di hockey, molti si lamentano ancora del ghiaccio, definendolo troppo molle. Le proteste si susseguono, mentre gli organizzatori cercano di rassicurare sul buon stato della pista. La tensione tra atleti e addetti ai lavori cresce, e il rischio di problemi durante le gare si fa sempre più concreto.
Nuove polemiche attorno all'Arena che ospiterà il torneo di hockey delle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo i lavori in ritardo, le dimensioni non convincenti della pista, ora il problema sul ghiaccio: "Si scioglie".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Arena Santa Giulia
Media americani preoccupati per i lavori all’arena Santa Giulia a Milano-Cortina: “Per l’hockey non c’è un piano B”
La "prima" dell'Arena Santa Giulia: il debutto dell'hockey nel tempio del ghiaccio
L’Arena Santa Giulia ha ospitato la sua prima manifestazione, segnando il debutto ufficiale nel mondo dell’hockey su ghiaccio.
Ultime notizie su Arena Santa Giulia
Argomenti discussi: Il World Rugby Ranking alla vigilia del Sei Nazioni 2026; Rappresentativa Serie D: dopo l'Inter c'è la Roma, i convocati di Giannichedda per il match del 4 febbraio; Bagnolini senza concorrenti. A lui il torneo del circolo Ronconi; Europei: il Setterosa travolge la Francia e agguanta la semifinale.
Alla vigilia del torneo olimpico di hockey, nuove polemiche sull’Arena Santa Giulia: Ghiaccio molleNuove polemiche attorno all’Arena che ospiterà il torneo di hockey delle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo i lavori in ritardo, le dimensioni non convincenti della pista, ora il problema sul ghiaccio: ... fanpage.it
Hockey donne, quattro finlandesi contagiate da un virus alla vigilia della gara con il CanadaIl Norovirus colpisce anche le Olimpiadi di Milano Cortina: le atlete sono state poste in isolamento ... msn.com
- Il 9 luglio all'Arena Santa Giuliana la serata-evento Tutta Vita Live Tutta Vita nasce da un’idea e da uno sguardo di : raccontare l’improvvisazione jazz come atto di vita, com x.com
Il 9 luglio all’Arena Santa Giuliana va in scena All Stars -Tutta Vita Live: l’improvvisazione jazz come atto di libertà e relazione facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.