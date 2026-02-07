Hockey ghiaccio femminile | USA infermabili Finlandia spazzata via Altra vittoria americana alle Olimpiadi 2026

La squadra femminile degli Stati Uniti continua a dominare il torneo di Milano. Nella seconda partita del Gruppo A, le americane hanno imposto il loro ritmo contro la Finlandia, vincendo con un largo 5-1. Le finlandesi, ancora in fase di adattamento dopo il rinvio della prima gara causato da un virus, hanno tentato di resistere ma sono state superate senza troppa difficoltà. La partita è iniziata subito con le nordiche costrette a usare le maniere dure per fermare le avversarie, ma alla fine sono state le americane a portare a casa la vittoria

La sfida fra USA e Finlandia, alla Milano Rho Ice Hockey Arena, si è conclusa. Un assolo delle americane che nella loro seconda sfida valida per il Gruppo A, quello delle teste di serie del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, hanno fatto vedere (dopo il 5-1 rifilato alla Cechia, ndr) quello di cui siano capaci battendo anche le finniche con lo score di LA CRONACA La partita inizia subito con le nordeuropee (al debutto nel torneo dopo essere state costretto al rinvio della prima gara a causa di un virus collettivo che le ha colpite) costrette a usare le maniere forti per fermare le avversarie.

