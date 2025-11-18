Elia Perrone ucciso a 8 anni il cadavere della mamma Najoua Minniti trovato in mare da un sub | ipotesi omicidio-suicidio
Un bambino di 8 anni trovato senza vita in casa con ferite di arma da taglio e il cadavere di una donna rinvenuto in mare da un sub. Sembrebbe proprio un omicidio-suicidio quello avvenuto il 18. 🔗 Leggi su Leggo.it
