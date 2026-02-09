Come sta Lindsey Vonn? Perché il bollettino medico non arriverà e gli ultimi aggiornamenti

Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale a Treviso, dove ieri è stata operata alla gamba sinistra. La caduta durante la discesa libera a Milano Cortina 2026 le aveva causato una frattura e ora resta sotto osservazione nel reparto di ortopedia del Ca’ Foncello. Non ci sono ancora aggiornamenti sul suo stato di salute, e il bollettino medico non è stato diffuso.

Lindsey Vonn è ricoverata presso il reparto di ortopedia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove nel pomeriggio di ieri è stata operata alla gamba sinistra in seguito alla frattura rimediata cadendo durante la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I Giochi della fuoriclasse statunitense sono durati soltanto una dozzina di secondi, poi lo sbilanciamento sul primo salto dell’Olympia delle Tofane e il brutto infortunio. A riferirlo nella mattinata odierna è stata la portavoce dell’azienda sanitaria Ulss2, come riportato dall’Ansa. Si attendeva un bollettino medico attorno alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

