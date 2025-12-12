Primi incontri per Veroli candidata a Capitale italiana della Cultura con Anagni Alatri e Ferentino

Nel pomeriggio odierno, nella Sala Trulli, si sono svolti i primi incontri tra Veroli e le città di Anagni, Alatri e Ferentino, in vista della candidatura di Veroli a Capitale Italiana della Cultura 2028. Un momento di partecipazione e condivisione che segna l'inizio di un percorso comune volto a valorizzare il patrimonio culturale della regione.

Un pomeriggio di partecipazione e di visione quello che si è svolto nel pomeriggio di oggi nella Sala Trulli per la presentazione di Hernica Saxa, un momento significativo del percorso che vede Veroli, insieme ad Anagni, Alatri e Ferentino, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

