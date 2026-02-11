Hernanes svela | Il mio trasferimento alla Juve? Non potevo dire di no Avevo un sogno

Hernanes ha raccontato perché ha scelto di trasferirsi alla Juventus. In un’intervista a Fanpage, il brasiliano ha spiegato che non poteva dire di no a un sogno e che l’opportunità di vestire la maglia bianconera era troppo allettante. Il suo passaggio dall’Inter alla Juve è stato deciso in fretta, ma con la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Hernanes in un’intervista ai microfoni di Fanpage si è soffermato sul suo trasferimento dall’Inter alla Juve spiegando il perché del sì. Il percorso di un calciatore è spesso segnato da bivi cruciali e decisioni che possono cambiare radicalmente la percezione della sua carriera. In un’intervista a cuore aperto rilasciata a FanPage, Hernanes, l’ex centrocampista brasiliano soprannominato da tutti “il Profeta”, è tornato a raccontare con estrema sincerità le tappe fondamentali della sua avventura italiana, soffermandosi in particolare su uno dei passaggi più discussi del suo passato: il trasferimento in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hernanes svela: «Il mio trasferimento alla Juve? Non potevo dire di no. Avevo un sogno» Approfondimenti su Hernanes Juventus Benatia svela il retroscena sul trasferimento di Pavard: «Non avevo soldi per il trasferimento ma lo volevo!» Liliana Porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona: «Potevo piangermi addosso, invece ho deciso di realizzare il mio sogno» Liliana Porcelli, atleta e scrittrice, ha scoperto di avere un tumore durante i controlli per la mezza maratona. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Hernanes rouba a bola e marca para a Juventus | Legends Cup Ultime notizie su Hernanes Juventus Hernanes ricorda il periodo alla Lazio: Mai avuto problemi con Lotito, tranne una voltaNel corso di un'intervista concessa a FanPage, l'ex calciatore della Lazio Hernanes ha raccontato il suo rapporto con il presidente Lotito:. tuttomercatoweb.com Hernanes ai microfoni di FanpageNon ho mai mai avuto problemi, pensavo solo a fare il mio, a migliorare la mia prestazione, a essere migliore. Quindi, non avevo tempo da perdere con qualsiasi altra cosa. C’è stata solo una cosa con ... laziopress.it Davanti alla Chiesa del Purgatorio, Marsala svela la sua anima: luce, silenzio e storia senza tempo. In front of the Chiesa del Purgatorio, Marsala reveals its soul: light, silence, and timeless history. ______________________________________ Reel di: - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.