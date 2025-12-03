Benatia svela il retroscena sul trasferimento di Pavard | Non avevo soldi per il trasferimento ma lo volevo!

Inter News 24 Benatia, direttore sportivo dell’OM racconta a RMC Sport i retroscena dell’operazione con l’Inter per strappare il difensore francese. In una lunga intervista concessa a RMC Sport, Mehdi Benatia, direttore sportivo dell’ Olympique Marsiglia ed ex difensore con un passato in Serie A, ha svelato i dettagli dell’operazione che in estate ha portato Benjamin Pavard, terzino e difensore centrale classe 1996, dall’ Inter al club francese. Una trattativa complessa, legata a incastri di mercato e a condizioni economiche non semplici da sostenere per l’OM. Benatia ha raccontato di aver ricevuto informazioni fondamentali a dieci giorni dalla chiusura del mercato: Pavard sarebbe potuto partire soltanto a titolo definitivo e per una cifra stabilita dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

