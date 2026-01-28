Liliana Porcelli, atleta e scrittrice, ha scoperto di avere un tumore durante i controlli per la mezza maratona. Invece di lasciarsi travolgere dalla paura, ha deciso di affrontare la malattia e realizzare il suo sogno di correre. Mentre si curava, ha scritto il suo libro, Influcancer, in cui raccoglie le storie delle persone che ha incontrato in reparto.

Come poteva gestire questo enorme imprevisto? Come si sarebbe trasformata la sua vita di donna in carriera, mamma e sportiva? «Il mio primo pensiero è stato per i miei figli: mia madre era morta di tumore quando avevo 10 anni e so cosa vuol dire crescere senza. Avevo paura di fare questo ai miei bambini. A quel punto, potevo piangermi addosso, inveire contro tutti. Ma ho deciso di non lasciare nulla di intentato e di realizzare un mio sogno, che era quello di scrivere un libro», ci spiega. «Ho avuto paura che il tempo fosse poco e ho concentrato tutte le energie che avevo: se proprio dovevo andarmene, volevo sfruttare al meglio quello che mi rimaneva, e lasciare un ricordo alla famiglia e ai miei figli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Liliana Porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona: «Potevo piangermi addosso, invece ho deciso di realizzare il mio sogno»

Approfondimenti su Liliana Porcelli

Gianluca Galassi, pallavolista di 28 anni di Piacenza e membro dell’Italvolley2, ha condiviso la sua esperienza con il tumore ai testicoli, scoperto in seguito a un lieve fastidio.

Enrica Bonaccorti è tornata a condividere il suo percorso di salute durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Liliana Porcelli

Argomenti discussi: Liliana Porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona: Potevo piangermi addosso, invece ho deciso di realizzare il mio sogno.

Liliana Porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona: «Potevo piangermi addosso, invece ho deciso di realizzare il mio sogno»Ha saputo di essere malata facendo i controlli per la RunCard. E, mentre si curava, ha scritto il suo libro, Influcancer, che racconta le storie che ascoltava in reparto. E la sua ... vanityfair.it

Domenica 18 gennaio 2026 Palazzo delle Arti Beltrani Forkinds Gospel Music ore 20:30, (porta ore 20:00) Voci, ritmo, energia: un concerto travolgente dove le grandi voci incontrano sonorità funk, R&B e soul Sul palco le voci di Liliana Marzo, Lucia - facebook.com facebook