Liliana Porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona | Potevo piangermi addosso invece ho deciso di realizzare il mio sogno

Da vanityfair.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Liliana Porcelli, atleta e scrittrice, ha scoperto di avere un tumore durante i controlli per la mezza maratona. Invece di lasciarsi travolgere dalla paura, ha deciso di affrontare la malattia e realizzare il suo sogno di correre. Mentre si curava, ha scritto il suo libro, Influcancer, in cui raccoglie le storie delle persone che ha incontrato in reparto.

Come poteva gestire questo enorme imprevisto? Come si sarebbe trasformata la sua vita di donna in carriera, mamma e sportiva? «Il mio primo pensiero è stato per i miei figli: mia madre era morta di tumore quando avevo 10 anni e so cosa vuol dire crescere senza. Avevo paura di fare questo ai miei bambini. A quel punto, potevo piangermi addosso, inveire contro tutti. Ma ho deciso di non lasciare nulla di intentato e di realizzare un mio sogno, che era quello di scrivere un libro», ci spiega. «Ho avuto paura che il tempo fosse poco e ho concentrato tutte le energie che avevo: se proprio dovevo andarmene, volevo sfruttare al meglio quello che mi rimaneva, e lasciare un ricordo alla famiglia e ai miei figli». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

liliana porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona potevo piangermi addosso invece ho deciso di realizzare il mio sogno

© Vanityfair.it - Liliana Porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona: «Potevo piangermi addosso, invece ho deciso di realizzare il mio sogno»

Approfondimenti su Liliana Porcelli

Gianluca Galassi: «Ho giocato con il tumore, ho finto con le persone a cui voglio bene, non me la sentivo. L'ho scoperto per un piccolo fastidio»

Gianluca Galassi, pallavolista di 28 anni di Piacenza e membro dell’Italvolley2, ha condiviso la sua esperienza con il tumore ai testicoli, scoperto in seguito a un lieve fastidio.

“Ho fatto gli esami e il tumore al pancreas non si è ridotto. Speravo andasse meglio, invece ho ripreso a fare la chemioterapia”: così Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è tornata a condividere il suo percorso di salute durante la puntata di “Verissimo” del 25 gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Liliana Porcelli

Argomenti discussi: Liliana Porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona: Potevo piangermi addosso, invece ho deciso di realizzare il mio sogno.

liliana porcelli e ilLiliana Porcelli e il tumore scoperto preparando la mezza maratona: «Potevo piangermi addosso, invece ho deciso di realizzare il mio sogno»Ha saputo di essere malata facendo i controlli per la RunCard. E, mentre si curava, ha scritto il suo libro, Influcancer, che racconta le storie che ascoltava in reparto. E la sua ... vanityfair.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.