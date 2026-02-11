Hernanes | Lotito disse cose su di me che non mi sono piaciute Dalla Juve decisi di andare via

Hernanes rompe il silenzio e accusa Lotito di aver detto cose che non gli sono piaciute. L’ex calciatore, ora commentatore sportivo su DAZN, spiega che dopo alcune incomprensioni con il presidente della Lazio ha deciso di lasciare la Juventus. La sua intervista a Fanpage.it mette in chiaro i motivi della sua partenza e le tensioni vissute nel mondo del calcio.

Hernanes, ex calciatore oggi talent di DAZN, si racconta in una lunga intervista concessa a Fanpage.it. Gli inizi in Brasile, le origini del soprannome "Profeta", l'amore per la Lazio e le esperienze con Inter e Juventus: "Ricordo Lazio-Inter e la capriola più triste che abbia mai fatto".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Hernanes Lotito Vlad Marin: “Kings League durissima, non è calcio. Tevez alla Juve mi disse: che fai, mi segui?” Vlad Marin, noto per il suo percorso nel calcio e nel mondo dello sport, condivide con Fanpage. L’ex del GF Massimiliano Varrese rompe il silenzio su Alfonso Signorini: “Mi disse una frase che mi ha segnato” Massimiliano Varrese, ex concorrente del Grande Fratello, rivela un episodio inedito con Alfonso Signorini durante il reality. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Hernanes Lotito Argomenti discussi: Hernanes: Lotito disse cose su di me che non mi sono piaciute. Dalla Juve decisi di andare via. Hernanes se la prende con Lotito in diretta tv: I tifosi della Lazio soffrono, non c'è un progetto. Poi il paragone con SarriUno 0-0 che non può soddisfare un popolo, quello laziale, stanco ed esaurito da una stagione che si sta rivelando sempre più anonima. Quella contro il Lecce è stata l'ennesima prova di una squadra ... corrieredellosport.it Lazio, Sarri e Lotito ai ferri corti: lo sfogo del tecnico dopo l’audio rubato al patron, l’accusa di HernanesMaurizio Sarri si sfoga dopo Lecce-Lazio: squadra ridimensionata, addii pesanti, caso Romagnoli e retroscena su Guendouzi. Le parole e l'analisi di Hernanes contro il Presidente Lotito. sport.virgilio.it Hernanes a @DAZN_IT: “Io ho sentito l’Olimpico respirare, so cosa significa giocare per la #Lazio. I Laziali non sognano più, non hanno più speranza. Il popolo vuole qualcosa in più di Lotito, non vogliono guardare i bilanci e i numeri. Il popolo Laziale sta soff x.com "Mi rivolgo al Presidente Lotito, io non ho mai avuto pregiudizi nei suoi confronti, non sono tra quelli che chiedono la sua testa e non la chiederò mai perché la società è sua e lei ci fa quello che vuole. Non è come avere una casa che uno può lasciare li a depe - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.