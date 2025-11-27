Baya attacca Il Tempo e Sorrentino La solidarietà di Fratelli d' Italia Forza Italia e Italia Viva

Dopo gli ultimi attacchi a Il Tempo e alla giornalista Giulia Sorrentino arriva la solidarietà da parte di Italia Viva, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che prendono le distanze dalle parole di Brahim Baya che ci ha accusato di alimentare narrazioni false, tossiche e di rigurgitare, odio. A parlare è Ivan Scalfarotto, senatore e Responsabile Esteri di IV, che sottolinea come “Giulia Sorrentino è una giovane cronista coraggiosa. Tutto il mio sostegno per il lavoro di inchiesta che svolge sull'estremismo islamico in Italia”. E poi Mauro Malaguti, deputato di FdI: "Desidero esprimere solidarietà a Il Tempo e alla giornalista Giulia Sorrentino per i continui attacchi, anche personali, da parte di Brahim Baya, portavoce della moschea Taiba di Torino, che sono la prova del fastidio di chi viene colpito nel segno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

