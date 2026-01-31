napoli fiorentina 2 0 gli azzurri raddoppiano con il tiro a giro di gutierrez live

Questa sera al Maradona il Napoli batte la Fiorentina 2-0. Gli azzurri trovano il raddoppio con un tiro a giro di Gutierrez. La squadra di Spalletti controlla la partita e si prende i tre punti davanti ai tifosi. La partita si può seguire in diretta solo su Dazn.

Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

I tifosi del Napoli devono accontentarsi di un pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina.

