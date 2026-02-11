Heineken taglierà fino a 6.000 posti di lavori | tremano anche a Milano

Heineken annuncia che ridurrà fino a 6.000 posti di lavoro in tutto il mondo, tra cui molti in Italia. La decisione deriva dalle condizioni di mercato che si sono fatte più difficili. A Milano, i sindacati e i lavoratori sono già in allarme. La società non ha ancora comunicato le modalità precise, ma l’ombra dei licenziamenti si fa sentire. La città si prepara a una possibile crisi occupazionale, mentre i dipendenti restano in attesa di dettagli ufficiali.

Milano – Heineken taglierà fino a 6.000 posti di lavoro a causa di quelle che ha definito "condizioni di mercato difficili". Il produttore di birra olandese ha affermato che "accelererà la produttività su larga scala per ottenere risparmi significativi, riducendo da 5.000 a 6.000 posti di lavoro nei prossimi due anni". "Restiamo prudenti nelle nostre previsioni a breve termine sulle condizioni del mercato della birra", ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato, Dolf van den Brink il quale ha stupito l'azienda il mese scorso annunciando che avrebbe lasciato l'incarico dopo quasi sei anni al comando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

