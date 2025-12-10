Mutu consiglia | Ecco cosa manca alla Juventus Se nei prossimi due anni inserirà questi due-tre giocatori…

Juventusnews24.com | 10 dic 2025

Nel suo commento, Mutu analizza le aree di miglioramento della Juventus, suggerendo che l'inserimento di due o tre giocatori nei prossimi due anni potrebbe fare la differenza. Un punto di vista che invita a riflettere sulle strategie di mercato e sulle potenzialità della rosa bianconera.

Mutu consiglia: «Ecco cosa manca alla Juventus. Se nei prossimi due anni inserirà questi due-tre giocatori.». Le parole dell’ex attaccante bianconero. Adrian Mutu, ex attaccante con un passato anche nella  Juventus, è intervenuto ai microfoni di  Oggisportnotizie.it  per analizzare il  periodo storico difficile  che sta vivendo la squadra bianconera. Il commento del romeno si è concentrato sulla  strategia adottata  dalla dirigenza e sulle  mancanze cruciali  nell’attuale organico. Il progetto: ringiovanimento e sostenibilità. Mutu ha espresso un  parere positivo  sulla direzione intrapresa dal club, definendo il progetto in corso come una  “ricostruzione intelligente”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

