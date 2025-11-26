Hp taglierà posti di lavoro del 10%

0.01 Il produttore di computer e stampanti HP ha annunciato un ampio piano di ristrutturazione che prevede il taglio di circa il 10% della sua forza lavoro a livello globale, per concentrarsi sull'intelligenza artificiale. Secondo il rapporto sugli utili, HP prevede di lasciare a casa tra i 4 milae i 6000 dipendenti.Il piano è parte della "future ready transformation strategy" mirata a risparmi strutturali rilevanti, con l'obiettivo di generare circa 1 mld di dollari di risparmi come già fatto da Google,Amazon e Microsoft. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it