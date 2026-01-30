La prima sceneggiatura di Split Fiction è pronta e Sydney Sweeney si dice entusiasta del progetto. La produzione si muove rapidamente e ora si cerca di definire i prossimi passi per portare il film sul grande schermo.

Il percorso di Split Fiction verso il cinema compie un passo concreto: la prima sceneggiatura del film è già pronta. L’adattamento dell’ultimo videogioco cooperativo di Hazelight Studios entra così in una fase più avanzata, pur senza tempistiche definitive. A confermare l’avanzamento è stato Josef Fares, che ha dichiarato di aver ricevuto e letto la prima versione completa dello script, un segnale importante, ma accompagnato dal consueto pragmatismo del director. A Hollywood, sottolinea Fares, le promesse non sempre si traducono rapidamente in produzioni effettive, ma nonostante ciò il progetto inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Split Fiction, la prima sceneggiatura del film è già pronta e Sydney Sweeney adora il progetto

Approfondimenti su Split Fiction

Ultime notizie su Split Fiction

