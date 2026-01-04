Bloober Team registra Onyx | the Dark Grip | è il nome del nuovo gioco del team di Silent Hill Remake?

Bloober Team, noto per titoli come il remake di Silent Hill, ha registrato il marchio “Onyx: the Dark Grip”. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, questa registrazione alimenta le ipotesi su un possibile nuovo progetto del team. La società mantiene un basso profilo, lasciando spazio a speculazioni sui futuri annunci e sviluppi nel mondo dei videogiochi horror e narrativi.

Bloober Team continua a muoversi sottotraccia e un nuovo indizio alimenta le speculazioni sui prossimi annunci. Nelle ultime ore è emersa la registrazione del marchio " Onyx: The Dark Grip ", un nome inedito che potrebbe appartenere a uno dei giochi attualmente in sviluppo presso lo studio polacco. Il tempismo della scoperta, unito all'attività recente del team, suggerisce che una presentazione ufficiale possa essere ormai vicina. Il marchio Onyx: The Dark Grip risulta registrato presso l'ufficio europeo dei brevetti e dei trademark e, sebbene la richiesta risalga a diversi mesi fa, è emersa pubblicamente solo di recente.

