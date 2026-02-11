Missili e finte bare di soldati Usa Iran celebra la rivoluzione e sfida Trump e Israele

Nelle strade di Teheran si sono viste finte bare di soldati Usa e manifestazioni di sfida contro Stati Uniti e Israele. Mentre alla Casa Bianca Donald Trump si incontra con Benjamin Netanyahu, i dimostranti iraniani non mollano e mostrano i muscoli. La tensione tra i Paesi si fa sentire anche in questa giornata di scontri simbolici.

(Adnkronos) – Un messaggio di sfida agli Stati Uniti e a Israele arriva dalle piazze di Teheran nel giorno in cui alla Casa Bianca Donald Trump incontra Benjamin Netanyahu. L'Iran celebra il 47esimo anniversario della Rivoluzione islamica (il 22 Bahman secondo il calendario persiano) e lo fa con una dimostrazione di forza, esibendo missili balistici e da crociera, rottami di droni israeliani abbattuti e bare simboliche di militari americani.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono attualmente ferme, grazie alla presenza dei sistemi missilistici russi S-400 e alle pressioni provenienti dai paesi del Golfo.

Gli Stati Uniti stanno considerando diverse opzioni di intervento in Iran, senza tuttavia prevedere azioni militari dirette.

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

