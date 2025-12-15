Hailey Bieber ci dà un taglio per il 2026 | per lei un nuovo lob

Hailey Bieber si prepara al 2026 con un nuovo look: un lob cortissimo che segna un cambio di stile. La modella e imprenditrice, nota per le sue scelte di tendenza, ha optato per un taglio pari appena sopra le spalle, lasciando il colore caramello invariato. Un nuovo passo nel suo percorso di stile e bellezza.

