Susy Fucillo ha scritto una lettera toccante in ricordo del marito Salvatore Raciti, scomparso improvvisamente a 41 anni. Dopo settimane di silenzio, esprime il dolore per la perdita e la difficoltà di riprendere la vita quotidiana. Le sue parole riflettono il vuoto lasciato dalla scomparsa e il desiderio di un ultimo momento insieme, offrendo uno sguardo sincero sulla perdita e il senso di smarrimento che la accompagna.

“La vita continua a muoversi come se nulla fosse successo, ma dentro di me qualcosa si è fermato ”. Con queste parole Susy Fuccill o ha scelto di rompere il silenzio durato settimane dopo la morte del marito Salvatore Racit i, scomparso improvvisamente a 41 anni lo scorso dicembre. L’ex ballerina di Amici 7, oggi 36enne, ha affidato a Instagram una lunga lettera rivolta al compagno di vita e padre delle sue tre figlie, raccontando per la prima volta pubblicamente il dolore che ha colpito la sua famiglia. Raciti è morto nella notte tra l’1 e il 2 dicembre, stroncato da un malore mentre stava allestendo gli addobbi natalizi nel giardino della casa di famiglia a Catania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Niente colma il vuoto, la vita ti ha portato via in silenzio. A volte vorrei solo un istante in più con te": la lettera di Susy Fucillo per il marito morto a 41 anni mentre addobbava il giardino di casa

