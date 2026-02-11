Ha portato in gita generazioni di riminesi l' ultimo saluto al re dei bus Vola in cielo con il tuo autobus

Si è spento Gabriele Rampa, il simbolo delle gite fuori porta a Rimini. La sua famiglia e molti amici si sono radunati per dargli l’ultimo saluto, ricordando com’era capace di portare generazioni di riminese in giro con i suoi autobus. La gente si è stretta intorno alla sua famiglia, mentre il nipote Antonio ha detto addio a zio Gabriele, che ora “ vola in cielo con il suo autobus”. La “Rampa Bus” lascia un grande vuoto nel cuore di chi lo conosceva e ha condiviso con lui momenti di

"Ciao zio, vola in cielo con il tuo autobus". Così il nipote Antonio ricorda la figura di Gabriele Rampa, da tutti considerato come uno tra i simboli delle gite fuori porta romagnole: Rampa era conosciutissimo nel riminese per aver creato la "Rampa Bus", con i suoi pullman ha accompagnato tanti.

