Ha portato in gita generazioni di riminesi l' ultimo saluto al re dei bus Vola in cielo con il tuo autobus

Da riminitoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento Gabriele Rampa, il simbolo delle gite fuori porta a Rimini. La sua famiglia e molti amici si sono radunati per dargli l’ultimo saluto, ricordando com’era capace di portare generazioni di riminese in giro con i suoi autobus. La gente si è stretta intorno alla sua famiglia, mentre il nipote Antonio ha detto addio a zio Gabriele, che ora “ vola in cielo con il suo autobus”. La “Rampa Bus” lascia un grande vuoto nel cuore di chi lo conosceva e ha condiviso con lui momenti di

“Ciao zio, vola in cielo con il tuo autobus”. Così il nipote Antonio ricorda la figura di Gabriele Rampa, da tutti considerato come uno tra i simboli delle gite fuori porta romagnole: Rampa era conosciutissimo nel riminese per aver creato la “Rampa Bus”, con i suoi pullman ha accompagnato tanti.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rimini Bus

Corse dei bus che saltano, Piciocchi chiede una commissione: "Con noi gli autobus andavano"

Piciocchi di Vince Genova ha richiesto una commissione consiliare per analizzare il problema delle corse dei bus che vengono cancellate o saltano.

“Ciao Kia”. L’ultimo saluto al cane che ha aiutato tanti bambini

Ciao Kia è il saluto affettuoso rivolto a un cane che ha dedicato la sua vita ad aiutare bambini in difficoltà.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rimini Bus

Argomenti discussi: L’uscita di emergenza del pullman è guasta, salta la gita in piscina dei piccoli alunni; Mamma non paga la gita scolastica: Mio figlio l'unico escluso. A causa di un lutto mi sono dimenticata di versare la quota; Il prof cieco potrà andare in gita con gli studenti; Il prof escluso dalla gita perché cieco parteciperà al viaggio come consulente didattico. Sono soddisfatto.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.