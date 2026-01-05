Ciao Kia L’ultimo saluto al cane che ha aiutato tanti bambini

Ciao Kia è il saluto affettuoso rivolto a un cane che ha dedicato la sua vita ad aiutare bambini in difficoltà. A partire da Arezzo, il suo esempio testimonia come gli animali possano diventare compagni insostituibili, lasciando un segno profondo nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerli. La sua storia ricorda l’importanza di riconoscere il valore di ogni essere vivente e il ruolo speciale che può assumere nel nostro cammino.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Ogni animale è prezioso. Ma alcuni cani hanno fatto veramente qualcosa di speciale e sono entrati nel cuore di chi hanno incontrato sul loro cammino. Kia è questo: un’impronta nel cuore di tante, tantissime persone. Da anni era impegnata negli interventi assistiti con gli animali (pet therapy) con l’associazione Antropozoa. Ha portato sorrisi, benessere, stimoli positivi in numerose realtà con bisogni particolari, tra cui i reparti dell’AOU Ircss Meyer di Firenze. Se n’è andata senza far rumore, come ogni passo che ha percorso all’ospedale pediatrico e in tutti i luoghi di cura della persona e dell’anima dove ha prestato il suo fedele servizio negli interventi assistiti con gli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

