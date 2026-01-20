Pooh per la prima volta in concerto al Lucca Summer Festival

I Pooh si preparano a portare la loro musica per la prima volta al Lucca Summer Festival, con un nuovo tour estivo. L’evento rappresenta un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i loro brani più noti, in un contesto suggestivo e ricco di storia musicale. L’appuntamento è un momento importante per i fan e per gli amanti della musica italiana, che potranno vivere un concerto unico nel suo genere.

I Pooh annunciano un tour estivo che li porterà a calcare per la prima volta il palco del Lucca Summer Festival. Il sessantesimo anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l'annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all'Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest'ultimo già Sold out), il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo con un tour estivo che li porterà a calcare per la prima volta il palco di Lucca Summer Festival. Al Lucca Summer Festival arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carrieraAl Lucca Summer Festival del 29 luglio, in piazza Napoleone, si esibiranno i Pooh per celebrare i loro 60 anni di attività.

