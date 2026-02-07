Enrico Nigiotti si prepara a salire per la prima volta sul palco di un palazzetto. L’artista toscano ha annunciato il concerto, un passo importante nella sua carriera. I fan sono già in fermento, pronti a vivere un’esperienza unica.

Enrico Nigiotti annuncia un nuovo appuntamento nella sua carriera, il primo concerto in un palazzetto. Dopo il successo di Maledetti Innamorati, il tour teatrale organizzato da A1 Concerti che ha registrato sold out in tutte le date e si è concluso ieri sera tra lunghi applausi ed entusiasmo del pubblico, Enrico Nigiotti annuncia un nuovo appuntamento nella sua carriera: il primo concerto in un palazzetto. Un evento speciale, dal forte valore simbolico ed emotivo, che non poteva che avere un nome altrettanto evocativo: A casa. Il concerto si terrà infatti a Livorno, la sua città, il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Enrico Nigiotti per la prima volta in carriera in concerto in un palazzetto

Enrico Nigiotti torna a Sanremo con il brano “Ogni volta che non so volare”, un pezzo che riflette sulle sfide e le emozioni legate alla crescita personale.

Enrico Nigiotti parteciperà al 76° Festival di Sanremo con il brano

Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare a Sanremo 2026

