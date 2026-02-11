Gruppo numeroso di ragazzi a mezzanotte esplode fuochi d' artificio a Montesilvano intervengono i carabinieri

A mezzanotte in punto, un gruppo di trenta-quaranta ragazzi ha fatto esplodere fuochi d’artificio nel centro di Montesilvano. La scena si è svolta lungo via Torrente Piomba, proprio mentre passava una pattuglia dei carabinieri. Immediato l’intervento dei militari, che hanno interrotto l’azione e identificato alcuni giovani. Nessuno si è fatto male, ma la polizia ha avviato le procedure per i provvedimenti del caso.

«A mezzanotte in punto, mentre transitavo lungo via Torrente Piomba, proprio nello stesso momento era presente una pattuglia dei carabinieri, e abbiamo notato un gruppo numeroso di ragazzi (circa 30-40, sparsi in gruppetti lungo la strada) che stava esplodendo fuochi d'artificio in pieno centro.🔗 Leggi su Ilpescara.it

