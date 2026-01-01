La città in festa a mezzanotte | i fuochi d' artificio vietati visti da Capo Gallo

A Palermo, la festa di capodanno si è svolta senza fuochi d'artificio, vietati fino a domani. Tuttavia, alcuni residenti, come Giuseppe Minutoli, hanno documentato spettacoli pirotecnici visti da Capo Gallo, esplosi a mezzanotte per celebrare l'inizio del nuovo anno. La città ha accolto il 2024 con tradizioni e rispetto delle normative, offrendo uno sguardo sulle modalità di festeggiamento locali.

Capodanno nelle piazze del Veneto: fuochi artificiali a Venezia, droni a Padova. Festa per ventimila in centro a Verona - I festeggiamenti nelle città: folla sulle rive di San Marco per attendere la mezzanotte. corrieredelveneto.corriere.it

Capodanno 2026, i fuochi d'artificio illuminano il cielo di Napoli - (LaPresse) Dal Lungomare a Piazza del Plebiscito, da Rotonda Diaz a Piazza Municipio esplode la festa nel cuore di Napoli per salutare l’arrivo del nuovo ... msn.com

“Bolzano é una città morta” Grazie a chi ha creduto nella festa bella. Per tutti. - facebook.com facebook

