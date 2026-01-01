La città in festa a mezzanotte | i fuochi d' artificio vietati visti da Capo Gallo

A Palermo, la festa di capodanno si è svolta senza fuochi d'artificio, vietati fino a domani. Tuttavia, alcuni residenti, come Giuseppe Minutoli, hanno documentato spettacoli pirotecnici visti da Capo Gallo, esplosi a mezzanotte per celebrare l'inizio del nuovo anno. La città ha accolto il 2024 con tradizioni e rispetto delle normative, offrendo uno sguardo sulle modalità di festeggiamento locali.

Il video inviato da Giuseppe Minutoli alla redazione di PalermoToday con i fuochi d'artificio - di cui è stato vietato l'utilizzo fino a domani, venerdì 2 gennaio, con una specifica ordinanza del sindaco, Roberto Lagalla - esplosi in tutta la città allo scoccare della mezzanotte per salutare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

