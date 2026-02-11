Grosseto 17enne aggredito | lotta per la vista due interventi e una lunga riabilitazione in vista
Questa mattina si sono riaccesi i riflettori sulla vicenda di un ragazzo di 17 anni aggredito a Grosseto. Dopo l’attacco del 9 gennaio, il giovane ha subito due interventi e ora sta affrontando una lunga riabilitazione per cercare di recuperare la vista. La famiglia aspetta risposte e spera in un miglioramento, mentre gli inquirenti continuano le indagini per capire cosa sia successo realmente.
Grosseto è teatro di una vicenda drammatica che vede un diciassettenne lottare per salvare la vista dopo un’aggressione avvenuta il 9 gennaio. La madre del ragazzo racconta la difficile convalescenza e le speranze riposte negli interventi chirurgici, mentre le indagini della polizia mobile si concentrano sull’individuazione e l’incriminazione del responsabile. La città toscana è scossa per l’accaduto. La madre del giovane, nel raccontare la sua angoscia, sottolinea la priorità assoluta: fare tutto il possibile per preservare la vista del figlio. Il ragazzo è stato sottoposto a due interventi chirurgici e la sua condizione richiede un’immobilità forzata, comportando notevoli disagi e dolore.🔗 Leggi su Ameve.eu
