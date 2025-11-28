Brozovic Juve i bianconeri non lo perdono di vista | pressing in vista di gennaio resistono anche queste due alternative al croato dell’Al Nassr

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brozovic Juve, l’ex Inter può tornare in Serie A, ma i costi frenano i bianconeri: Hojbjerg alternativa costosissima, c’è il giovane Toth. La  Juventus  continua la sua serrata caccia al centrocampista per la sessione invernale di  calciomercato. Sebbene la prestazione in Champions League di Fabio Miretti abbia dato un’indicazione interna a Luciano Spalletti per la regia, la dirigenza bianconera è consapevole che per competere su tutti i fronti è necessario un innesto di esperienza internazionale. In quest’ottica, la pista che porta a  Marcelo Brozovic  torna prepotentemente in auge. Il centrocampista croato, ex perno dell’ Inter, è uno dei nomi più graditi a  Spalletti  per la sua conoscenza del campionato e per le caratteristiche da metronomo di alta qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

