Brozovic Juve i bianconeri non lo perdono di vista | pressing in vista di gennaio resistono anche queste due alternative al croato dell’Al Nassr

Brozovic Juve, l’ex Inter può tornare in Serie A, ma i costi frenano i bianconeri: Hojbjerg alternativa costosissima, c’è il giovane Toth. La Juventus continua la sua serrata caccia al centrocampista per la sessione invernale di calciomercato. Sebbene la prestazione in Champions League di Fabio Miretti abbia dato un’indicazione interna a Luciano Spalletti per la regia, la dirigenza bianconera è consapevole che per competere su tutti i fronti è necessario un innesto di esperienza internazionale. In quest’ottica, la pista che porta a Marcelo Brozovic torna prepotentemente in auge. Il centrocampista croato, ex perno dell’ Inter, è uno dei nomi più graditi a Spalletti per la sua conoscenza del campionato e per le caratteristiche da metronomo di alta qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

