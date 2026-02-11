Firenze, 11 febbraio 2026 – Ci sono anche due giovani fiorentine tra i protagonisti della terza edizione di "Italia Shore", il docu-reality di MTV prodotto da Fremantle, disponibile dal 3 febbraio in esclusiva su Paramount+. Nell’edizione 2026, infatti, tra le new entry le sorelle Greta e Sara, rispettivamente di 23 e 19 anni, che arrivano da Firenze. Italia Shore. Il programma segue le vicende di 10 ragazzi riuniti in una villa a Fregene, sulla costa laziale. Tra feste, discussioni e momenti di quotidianità, il reality racconta le dinamiche di gruppo che si sviluppano durante la permanenza nella casa, mettendo al centro caratteri forti e stili di vita fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Greta e Sara, chi sono le due sorelle fiorentine nel cast della nuova edizione di Italia Shore 3

Approfondimenti su Greta Sara

Il 22 gennaio 2026 segna il debutto di Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5, portando con sé una novità importante.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Greta Sara

Argomenti discussi: Sara Cortinovis e Greta Seiwald dominano la Tankwa Trek 2026; La Tankwa Trek è di Sara Cortinovis e Greta Seiwald. Successo in Sudafrica; Federico Pellegrino alle Olimpiadi invernali 2026: chi è la moglie Greta Laurent; Torneo ‘Calcio+15’ per Selezioni Territoriali, Le Serenissime e Via Emilia volano in finale.

Chi l'ha visto, stasera 11 febbraio: aggiornamenti su Greta SpreaficoNuovi casi di cronaca e mistero a 'Chi l'ha visto', il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda stasera, mercoledì 11 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. Latitante da mesi, un uomo, accusato di s ... adnkronos.com

Chi l'ha visto, le anticipazioni di oggi (11 febbraio): il caso di Salvatore Del Campo e la storia di Greta SpreaficoChi l'ha visto? torna in onda stasera in tv, mercoledì 11 febbraio, su Rai 3. Nel corso della trasmissione, Federica Sciarelli parla ... msn.com

Marcolino, Nikita e compagni d'avventura vecchi e nuovi sono tornati su Paramount+ con la terza stagione di Italia Shore, e non potevamo non chiedere qual è, a parer loro, il segreto del successo del reality - facebook.com facebook