Striscia la notizia 2026 | chi sono le veline della nuova edizione

Ecco le veline di Striscia la notizia 2026. La nuova edizione del popolare programma di Canale 5 presenta sei ragazze che affiancheranno i conduttori nelle cinque puntate in prima serata. Questa tradizione annuale continua a rappresentare un momento di attenzione verso i giovani talenti, mantenendo vivo il legame tra lo storico tg satirico e il pubblico.

. Chi sono le veline della nuova edizione di Striscia la notizia (2026) in onda su Canale 5 in prima serata tv per 5 puntate? Sono in totale sei le Veline della nuova edizione dello storico tg satirico. Si tratta di Virginia Stablum, Alessia Anzoli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata e Nausica Marasca. Ma conosciamole meglio. Partiamo da Virginia Stablum. La ragazza è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne – programma al quale partecipò nell’edizione 20172018 che si concluse con la scelta da Nicolò Brigante – ed ex rappresentante dell’Italia a Miss Universo, che fu eletta Miss Universe Italy nel 2022, e volò a New Orleans per la finalissima. 🔗 Leggi su Tpi.it

Striscia la Notizia, chi sono le 6 Veline della nuova edizioneIl 22 gennaio 2026 segna il debutto di Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5, portando con sé una novità importante.

Chi sono le 6 veline di Striscia la notiziaLe sei veline di Striscia la Notizia rappresentano una componente tradizionale del programma, affiancando i conduttori nel salotto di Canale 5.

