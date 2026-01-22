Striscia la notizia 2026 | chi sono le veline della nuova edizione

Da tpi.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le veline di Striscia la notizia 2026. La nuova edizione del popolare programma di Canale 5 presenta sei ragazze che affiancheranno i conduttori nelle cinque puntate in prima serata. Questa tradizione annuale continua a rappresentare un momento di attenzione verso i giovani talenti, mantenendo vivo il legame tra lo storico tg satirico e il pubblico.

. Chi sono le veline della nuova edizione di Striscia la notizia (2026) in onda su Canale 5 in prima serata tv per 5 puntate? Sono in totale sei le Veline della nuova edizione dello storico tg satirico. Si tratta di Virginia Stablum, Alessia Anzoli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata e Nausica Marasca. Ma conosciamole meglio. Partiamo da Virginia Stablum. La ragazza è una ex corteggiatrice di Uomini e Donne – programma al quale partecipò nell’edizione 20172018 che si concluse con la scelta da Nicolò Brigante – ed ex rappresentante dell’Italia a Miss Universo, che fu eletta Miss Universe Italy nel 2022, e volò a New Orleans per la finalissima. 🔗 Leggi su Tpi.it

striscia la notizia 2026 chi sono le veline della nuova edizione

© Tpi.it - Striscia la notizia 2026: chi sono le veline della nuova edizione

Striscia la Notizia, chi sono le 6 Veline della nuova edizioneIl 22 gennaio 2026 segna il debutto di Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5, portando con sé una novità importante.

Chi sono le 6 veline di Striscia la notiziaLe sei veline di Striscia la Notizia rappresentano una componente tradizionale del programma, affiancando i conduttori nel salotto di Canale 5.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Chi sono le 6 veline di Striscia la notizia

Video Chi sono le 6 veline di Striscia la notizia

Argomenti discussi: Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5; Striscia la notizia è in prova; Le nuove veline di Striscia: da Virginia di Uomini e Donne alla ballerina di Elodie; Le Veline di Striscia La Notizia triplicano e diventano sei: la novità voluta da Antonio Ricci.

striscia la notizia 2026Torna Striscia la notizia, in prima serata e con Maria De Filippi inviata speciale. Tutte le novitàEzio Greggio e Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone della mitica trasmissione di Antonio Ricci su Canale 5. Ospiti in studio, Roberta Bruzzone e Alex Del Piero ... iodonna.it

striscia la notizia 2026Dazi: la sigla di Striscia la Notizia 2026, significato e testoSignificato e testo della sigla Dazi di Striscia la Notizia 2026: satira pungente cantanta dal Gabibbo nel programma di Antonio Ricci. donnaglamour.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.