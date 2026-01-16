Striscia la Notizia chi sono le 6 Veline della nuova edizione

Il 22 gennaio 2026 segna il debutto di Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5, portando con sé una novità importante. In questa occasione, vengono presentate le sei nuove Veline della stagione, figura tradizionale del programma. Questa edizione si distingue per un rinnovamento nel cast, che promette di offrire uno sguardo fresco e diverso sul tradizionale format del telegiornale satirico.

Il 22 gennaio 2026 non segna solo il debutto di Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5, ma anche l'occasione per assistere a una vera rivoluzione nel "bancone" più famoso d'Italia. Dalla presenza inattesa di Maria De Filippi in qualità di ospite d'onore (e non è la sola) alle nuove rubriche, dimentichiamo il classico duo danzereccio che allieta il pubblico a suon di stacchetti. Per affrontare la sfida del giovedì sera, Antonio Ricci ha voluto strafare convocando ben sei Veline pronte ad affiancare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Virginia Stablum. Classe 1998 e nata a Trento, Virginia Stablum probabilmente è il nome più "caldo" del sestetto.

