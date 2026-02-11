Grazie ai mercati il tempo della tirannia è finito Oggi proteggono i cittadini dagli eccessi del potere

Da quasi quindici anni, si parla di come i mercati abbiano potuto limitare i poteri troppo ingombranti. Oggi questa idea si fa più concreta: i mercati sono diventati uno strumento che tutela i cittadini dagli eccessi delle istituzioni e del potere.

Poco meno di quindici anni fa non era poi così inconsueto sentir parlare della “tirannia dei mercati”. La possibilità che, in particolare, i mercati finanziari potessero finire per imporre la loro volontà ai governi era vista da molti come una intollerabile prevaricazione ed una limitazione insopportabile della sovranità dei singoli stati. In Italia (ma non solo in Italia), da un capo all’altro dello schieramento politico, non furono pochi a sostenere con forza questa tesi. Non era poi così inusuale sentir ventilare l’ipotesi di una agenzia di rating europea e naturalmente pubblica. E non era poi così raro sentire ipotizzare una qualche forma di buyback del debito pubblico detenuto da investitori esteri da parte dei pochi investitori istituzionali presenti nel paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

