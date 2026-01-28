Emergenza maltempo Meloni a Niscemi | Grazie ai sindaci per vicinanza ai cittadini nelle prima ore – Il video

Giorgia Meloni si è recata a Niscemi per parlare dell’emergenza maltempo che ha colpito la zona. La premier ha ringraziato i sindaci per aver risposto prontamente alle esigenze dei cittadini nelle prime ore, sottolineando il ruolo fondamentale delle istituzioni locali in questa fase critica.

«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi» L’addio di Vannacci? Salvini ha già pronto il prossimo vicesegretario: Luca Zaia. I numeri del partito del Generale e l’incubo sbarramento L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia Sergej Lavrov ospite del congresso dei rosso-bruni. Marco Rizzo a Open: «Bombe sull’Ucraina? No, parlerà di pace e multipolarismo» Ddl stupri, ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno. Pene più alte per la violenza sessuale, è polemica: «Così cade il patto Meloni-Schlein»🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Niscemi Emergenza

Questa mattina, Giorgia Meloni è arrivata in Sicilia per visitare le zone colpite dall’eccezionale maltempo.

Il deputato Francesco Cannizzaro di Forza Italia ha espresso solidarietà alle comunità calabresi colpite dal ciclone Harry, sottolineando l’impegno delle istituzioni e la vicinanza ai sindaci.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Niscemi Emergenza

Argomenti discussi: Maltempo, Schifani a Messina: Call con Meloni, CdM per emergenza nazionale già lunedì; Maltempo, Musumeci: Il Cdm stanzia 100 milioni per Calabria, Sicilia e Sardegna. I Governatori: danni per 1,2 miliardi; Maltempo, Sarracino: Meloni ha abbandonato mezzogiorno. Sud emergenza nazionale; Ciclone Harry: allerta declassata, ora la conta dei danni. Premier Meloni vicina alle comunità colpite.

Emergenza maltempo, Meloni a Niscemi: Grazie ai sindaci per vicinanza ai cittadini nelle prima oreVoglio ringraziare i sindaci del territorio per la vicinanza e le risposte date ai cittadini nelle prime ore dell'emergenza, così Giorgia Meloni a Niscemi per l'emergenza maltempo. Chigi (Alexander ... ilgiornale.it

Emergenza maltempo, Meloni: Oggi in Sicilia per ribadire la vicinanza dello StatoOggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seg ... ilgiornale.it

Maltempo, Giuseppe Conte: 1 milione per emergenza da taglio stipendi M5s "Di fronte a certi drammi le parole non bastano più. Servono i fatti", scrive su Facebook il leader del M5s Giuseppe Conte che annuncia: "Abbiamo stanziato un milione di euro taglian - facebook.com facebook

Cirio a Schifani, Piemonte pronto ad aiutare per l'emergenza maltempo. "La nostra protezione civile ha purtroppo anni di esperienza" #ANSA x.com