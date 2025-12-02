Maxi tamponamento tra camion in autostrada | traffico bloccato tra Cassino e San Vittore

Ancora un incidente lungo la A1 – corsia sud, sempre nel tratto tra Cassino e San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone, dove nel pomeriggio si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti. Ad avere la peggio il conducente di uno dei due mezzi trasferito in codice rosso al Santa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondisci con queste news

tamponamento tra due camion sul raccordo RA13, intervengono Vigili del Fuoco e 118 a Santa Croce conducente estratto e affidato ai soccorsi medici ? - facebook.com Vai su Facebook

Stati Uniti, neve e ghiaccio nell'Indiana: maxi tamponamento sull'autostrada - tamponamento avvenuto sulle strade dello stato americano dell'Indiana: le forti nevicate hanno coperto di nevischio e ghiaccio il tratto della I- Scrive repubblica.it

Incidente da incubo sull’autostrada in Usa: tamponamento a catena tra 45 veicoli dopo la nevicata - Il tamponamento a catena nel corso del weekend ha coinvolto ben 45 veicoli tra auto e camion, bloccando interamente un tratto della Interstate 70 nello ... Come scrive fanpage.it

Maxi tamponamento sulle strade dell'Indiana: 45 auto coinvolte - tamponamento ha coinvolto circa 45 veicoli su un tratto di autostrada in Indiana?. Scrive msn.com

VIDEO | Paura in strada, maxi tamponamento a catena: 45 veicoli coinvolti - Un incidente spettacolare e spaventoso ha paralizzato lo Stato dell’Indiana, negli Stati Uniti, durante il weekend. Da msn.com

Tamponamento a catena, traffico in tilt a Sambucheto - Un tamponamento a catena ha mandato in tilt il traffico lungo la strada provinciale 77 alle porte della frazione ... Scrive msn.com

Tamponamento tra mezzi pesanti - Caos e traffico in tilt in autostrada, dove tre mezzi pesanti si sono scontrati. cremonaoggi.it scrive