Grave incidente a Vernate | donna in condizioni critiche
Lo scontro. Questa mattina, venerdì 5 dicembre, alle prime luci dell'alba, si è verificato un grave incidente sulla SP30 nei pressi di Vernate (Milano). Intorno alle 6.40, una vettura e un camion si sono scontrati frontalmente. Le condizioni delle persone coinvolte. La donna di 52 anni alla guida dell'auto è stata estratta in condizioni gravissime dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Milano. Successivamente è stata trasportata in eliosoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. La prognosi resta riservata.
