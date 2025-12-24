Grave incidente stradale nel Trevigiano | giovane di 21 anni in condizioni critiche

Investito a Spineda di Riese Pio X nel primo pomeriggio. Un ragazzo di 21 anni residente a Treviso è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto nella giornata di oggi, mercoledì 24 dicembre, intorno alle ore 13. L'incidente è avvenuto a Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. A seguito dell'impatto, il giovane ha riportato un serio trauma cranico, che ha reso necessario un intervento immediato dei soccorsi. Trasporto d'urgenza in ospedale con l'elicottero. Viste le condizioni critiche, i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Treviso.

