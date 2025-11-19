Google Maps guadagna quattro nuove e utili funzioni inclusa una potenziata da Gemini

Tuttoandroid.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha annunciato quattro nuove utili funzioni per Google Maps, pensate per migliorare l'esperienza d'uso durante le vacanze invernali. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google maps guadagna quattro nuove e utili funzioni inclusa una potenziata da gemini

© Tuttoandroid.net - Google Maps guadagna quattro nuove e utili funzioni, inclusa una potenziata da Gemini

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Google Maps Guadagna Quattro