In questa intervista, Marco D’Amore, regista e supervisore di Gomorra – Le Origini, condivide i dettagli sul progetto prequel che narra le origini del personaggio di Pietro Savastano. Con un approccio sobrio e riflessivo, D’Amore parla della responsabilità nel raccontare questa storia e del ruolo dei giovani attori coinvolti, evidenziando il suo orgoglio per il lavoro svolto e l’importanza di un racconto autentico e rispettoso.

Marco D’Amore è regista e supervisore di Gomorra – Le Origini e nella nostra video intervista ci racconta la responsabilità e il lavoro fatto in questa serie prequel che racconta la nascita del super boss Pietro Savastano. Nella nostra video intervista abbiamo incontrato Marco D’Amore, regista e supervisore artistico della nuova serie Gomorra – Le Origini, il prequel che riporta la saga alle radici della Napoli degli anni Settanta, raccontando la nascita del mito di Pietro Savastano. Gomorra – Le origini – Marco D’Amore sul set (foto Marco Ghidelli) Gomorra – Le Origini: Cast e uscita. Diretta da Marco D’Amore e interpretata da Luca Lubrano, Tullia Venezia, Francesco Pellegrino, Flavio Furno, Fabiola Balestriere, Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Mattia Francesco Cozzolino, Antonio Del Duca, Junior Rancel Rodriguez Arcia, Antonio Incalza, Veronica D’Elia, Renato Russo, Ciro Capano e Biagio Forestieri, Gomorra – Le Origini andrà in onda dal 9 gennaio su Sky e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gomorra – Le origini, Marco D’Amore video intervista: «Spero apprezziate il nostro coraggio, fiero dei miei giovani attori» Leggi anche: Gomorra – Le origini, Marco D’Amore: “Parla ai giovani di oggi costretti a un mondo feroce” Leggi anche: Marco D'Amore ci porta nel mondo di Gomorra-Le origini: "Diamo l'illusione che Pietro e Imma avranno un futuro diverso" | VIDEO Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gomorra – Le origini Marco D’Amore | Parla ai giovani di oggi costretti a un mondo feroce; Gomorra – Le Origini la storia di Pietro Savastano con Marco D’Amore alla regia; Gomorra – Le Origini la nuova serie Sky svela la Napoli del 1977 e i primi passi di Pietro Savastano; Gomorra – le origini l’adolescenza del male. Gomorra – Le Origini: ritorno alla Napoli del 1977 per la serie cult - Il prequel della serie cult debutta su Sky e Now: sei episodi per raccontare la genesi di un destino criminale ... ilgazzettinovesuviano.com

