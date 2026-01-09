Gomorra - Le origini secondo gli autori | Ci siamo basati sui racconti di chi ha vissuto quegli anni

In questa intervista, Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, sceneggiatori di Gomorra - Le origini, condividono il processo creativo dietro la serie prequel di Sky. Basandosi sui racconti di chi ha vissuto quegli anni, gli autori illustrano come hanno ricostruito un periodo complesso e ricco di sfumature, offrendo uno sguardo autentico sulle origini del racconto. Un approfondimento utile per comprendere il contesto e le scelte narrative della nuova produzione.

Abbiamo intervistato Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, sceneggiatori di Gomorra - Le origini, per farci raccontare il lavoro sulla serie prequel targata Sky. Torniamo a Napoli, torniamo a Gomorra, ma torniamo indietro anche gli anni '70 del capoluogo campano, perché il nuovo show Sky che prende il via dal 9 gennaio è un prequel di quel fenomeno che era stato la serie originale ispirata al libro di Roberto Saviano. Alla guida del nuovo progetto troviamo Marco D'Amore, regista dei primi quattro episodi su sei, mentre il protagonista della storia è un giovane Pietro Savastano che incontriamo all'età di 16 anni e al momento del suo incontro con quella che conosciamo come la sua compagna: Imma.

