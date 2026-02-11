Gmail android ora consente di creare nuove etichette

Ora anche su Android si possono creare nuove etichette direttamente nell’app Gmail. Questa funzione non c’era prima e ora permette agli utenti di organizzare meglio le email senza dover accedere al sito web. Basta aprire l’app, toccare il menu, selezionare le email e scegliere l’opzione per aggiungere una nuova etichetta. La funzione funziona solo con alcune versioni dell’app e ancora non permette di gestire tutte le opzioni disponibili sul computer. In ogni caso, si tratta di un passo avanti per chi usa Gmail su smartphone.

Questo approfondimento analizza l'introduzione della funzione di creazione di nuove etichette nell'app Gmail per Android, evidenziando come si differenzi dall'esperienza sul sito web, i passaggi operativi e i limiti attuali. L'implementazione rende possibile organizzare i messaggi in modo più mirato direttamente dal dispositivo mobile. la novità delle etichette su android. La funzione consente di aggiungere nuove etichette tramite la navigazione laterale, posizionandosi tra gestisci abbonamenti e le etichette già presenti. Oltre al tag Nuovo, è visibile un badge circolare sull'icona del menu che segnala l'attivazione in tempo reale.

