Gmail per Android come iOS | arriva la funzione per etichette attesa da anni

Dopo anni di attesa, gli utenti Android possono finalmente gestire le etichette di Gmail direttamente dall’app. La novità arriva dopo che la funzione era già disponibile su iOS e sul web. Ora, anche gli utenti Android avranno uno strumento più semplice per organizzare le email senza dover passare al computer.

Dopo anni di attesa, gli utenti Android possono finalmente gestire le etichette di Gmail direttamente dall'app, allineandosi alle funzionalità già disponibili su iOS e web. La nuova funzione, rilasciata con l'aggiornamento alla versione 2026.01.26.862970449, permette la creazione di etichette direttamente dall'interfaccia mobile, colmando un gap che da tempo frustrava la community di utenti Android. L'implementazione, sebbene non ancora uniforme su tutti gli account, rappresenta un passo avanti significativo per l'organizzazione della posta elettronica su dispositivi mobili. Per anni, la gestione delle etichette su Gmail per Android è stata un punto dolente per molti utenti.

