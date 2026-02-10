Da oggi gli utenti di Gmail su Android possono creare e gestire le etichette direttamente dall’app. Basta aggiornare l’app e si potranno organizzare le email in modo più semplice, senza dover accedere al sito web. La funzione permette di classificare le email subito, migliorando la gestione quotidiana della posta elettronica.

Questo aggiornamento estende la gestione delle etichette a Gmail per Android, consentendo una classificazione diretta delle email all’interno dell’app. Dopo anni di disponibilità su desktop e, dall’ultimo periodo, su iOS, la funzione permette di creare, rinominare ed eliminare etichette tramite il menu overflow e le impostazioni. Attualmente non è possibile modificare il colore delle etichette, e il rollout non è ancora universale: alcuni utenti hanno già osservato la funzione in versioni di test, con una diffusione prevista entro la fine di febbraio. gmail android: creazione e gestione delle etichette. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gmail android app ora consente di creare e gestire etichette

Approfondimenti su Gmail Android

Dopo anni di attesa, gli utenti Android possono finalmente gestire le etichette di Gmail direttamente dall’app.

La sfida di trovare nuove app su Android non si riduce, anche se ci sono migliaia di opzioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Customize Agent Statuses to Fit Your Call Center Operations

Ultime notizie su Gmail Android

Argomenti discussi: Video Overview di NotebookLM arriva anche per Android e iOS; Google conferma: la compatibilità tra Quick Share e AirDrop arriverà anche su altri dispositivi; La registrazione delle chiamate di Google Telefono inizia ad arrivare sui Pixel in Italia; I 14 migliori smartwatch per Android perfetti per te che fai tanto sport ma non solo.

Gmail per Android pareggia la versione per iOS e guadagna una funzione attesa da tempoGoogle sta distribuendo la possibilità di creare e gestire le etichette, già disponibile sulla versione Web e per iOS, su Gmail per Android. tuttoandroid.net

Gmail per Android come iOS: arriva la funzione per etichette attesa da anniGmail per Android introduce finalmente la creazione delle etichette nell’app. Ecco come funziona, cosa manca ancora e chi la sta ricevendo. smartworld.it

Google renderà Gemini più accessibile nella versione desktop di Android x.com

Un bug fa sparire l'auto su Android Auto e Google Maps - facebook.com facebook