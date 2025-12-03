Luisa Corna fa 60 anni | gli esordi come modella gli ex storici e i calendari

I primi passi nell'atletica a Brescia, la carriera come cantante, l'amore per l’Inter e i calendari: "Era una moda, ora non lo rifarei". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luisa Corna fa 60 anni: gli esordi come modella, gli ex storici e i calendari

Questo weekend abbiamo avuto il piacere di ospitare la famiglia di Luisa Corna @luisa_corna, showgirl e cantante amatissima. Una persona semplice, gentile e davvero alla mano: per noi è stato un vero onore averla al tavolo e farle assaggiare le nostre spe - facebook.com Vai su Facebook

Luisa Corna, 60 anni: flirt con Serena e Britti, bufale su Bossi, il marito 45enne Vai su X

I 60 anni di Luisa Corna: Castrocaro con gli 883, gli amori con Serena e Britti, la calunnia su Bossi («rovinò la mia vita»), i calendari. «Vorrei tornare a Sanremo» - La musica è tornata centrale nella vita di Luisa, che ha accantonato la tv e racconta: «Da bambina ero timidissima ... Da msn.com

Luisa Corna, cosa fa oggi e perchè ha lasciato la tv: “Ho mandato avanti le mie priorità”/ “Il gossip…” - Cosa fa oggi Luisa Corna e perchè ha lasciato la tv: la cantante, rispetto al passato, risulta meno presente sul piccolo schermo. Riporta ilsussidiario.net

Luisa Corna, cosa fa oggi? Dall'amore per Aldo Serena e Alex Britti al matrimonio con un carabiniere. «Quel gossip mi rovinò la vita...» - Per oltre 10 anni, per tutti gli anni novanta fino al 2003 è stato legato alla conduttrice televisiva e ... Da leggo.it

Luisa Corna, cosa fa oggi? Dall'amore per Aldo Serena e Alex Britti al matrimonio con un carabiniere. «Quel gossip mi rovinò la vita...» - Luisa Corna come conduttrice televisiva ha condotto fra gli altri i programmi Tira & Molla, Notti mondiali, Sì sì è proprio lui, Sognando Las Vegas e Domenica in; come attrice ha recitato nel film Al ... Secondo leggo.it

Luisa Corna: "In buoni rapporti con gli ex storici, sono felice con mio marito 15 anni più giovane" - La conduttrice, attrice e cantante nata 60 anni fa in provincia di Brescia a Palazzolo sull'Oglio, ... Secondo gazzetta.it

Luisa Corna: «Mio marito Stefano Giovino ha 15 anni meno di me, con lui ho trovato la felicità. Oggi vivo a Livorno e faccio la cantante» - In giro per tutta l'Italia tra serate, piazze e pure il San Marino Song Contest. Scrive ilmessaggero.it