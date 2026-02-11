A sorpresa, un sondaggio dice che gli italiani desiderano più Europa. La notizia fa discutere, perché molti non si riconoscono in questa opinione. La Repubblica, però, insiste e dà la sua versione, facendo sembrare che la maggioranza voglia un’Europa più forte. Ma in strada, tra cittadini, la realtà è diversa: c’è chi è scettico e chi invece guarda all’Europa con diffidenza. La verità, come spesso accade, sembra più complessa di un semplice dato.

E adesso "La Repubblica", rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico, spiega con zelo che gli italiani vorrebbero più Europa. Lo fa a partire da un sondaggio, in accordo con il quale la popolazione italiana non soltanto sarebbe soddisfatta dell'Unione Europea ma addirittura ne vorrebbe di più. Ammesso che ci si possa fidare di questi sondaggi, cosa della quale dubitiamo fortemente, se realmente le cose stessero come sostiene il rotocalco di completamento dell'ordine del sinedrio liberalprogressista, vorrebbe dire che gli italiani sono piuttosto lenti nel comprendere e forse anche amano farsi del male. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gli italiani vogliono più Unione Europea? Un discutibile sondaggio sembra confermarlo, ma forse le cose stanno ben altrimenti

Approfondimenti su Unione Europea Italiani

Le tensioni tra Donald Trump e l’Unione europea continuano a crescere, con il presidente statunitense che ha dichiarato di valutare una possibile rottura con gli alleati a causa della questione groenlandese.

L’Unione Europea tenta nuovamente di rafforzare le sue politiche, ma la vecchia Comunità europea è ormai un ricordo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Unione Europea Italiani

Argomenti discussi: Ma gli italiani vogliono una Ue più forte; Il mondo è un caos, viva l’Europa: anche gli italiani vogliono più Ue; Casa, gli italiani la vogliono sempre più all’estero. Spagna leader con il 68% degli acquisti, crescono Francia e Grecia; Buoni propositi 2026: italiani e italiane vogliono prendersi più cura di sé — e iniziare subito.

Casa, gli italiani la vogliono sempre più all’estero. Spagna leader con il 68% degli acquisti, crescono Francia e GreciaNel 2025 salgono a 37 mila gli italiani che comprano casa fuori dai confini. Il mercato resta solido ma si concentra su poche mete: domina la Spagna, seguono Francia e Grecia, mentre spariscono capita ... milanofinanza.it

Auto cinesi: gli italiani le vogliono. E non è più (solo) una questione di prezzoPreferenza per SUV e crossover ibridi con budget massimo di 30.000 euro. La ricerca Areté e un mercato in trasformazione: i brand del Dragone conquistano fiducia puntando su qualità, dotazioni tecnolo ... msn.com

Kiev e Bruxelles puntano all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea all’inizio del 2027. Per farlo, le istituzioni europee valutano anche modifiche ai trattati e la creazione di una membership light, un’adesione alleggerita che consentirebbe a Kiev di acceler - facebook.com facebook

#UnioneEuropea – La Commissione europea conferma un accesso non autorizzato all’infrastruttura centrale che gestisce i dispositivi mobile, avvenuto il 30 gennaio; l’incidente, contenuto dal CERT-UE e il cui sistema è stato ripulito entro 9 ore, avrebbe c x.com