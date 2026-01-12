Le tensioni tra Donald Trump e l’Unione europea continuano a crescere, con il presidente statunitense che ha dichiarato di valutare una possibile rottura con gli alleati a causa della questione groenlandese. La situazione ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale, evidenziando le difficoltà nelle relazioni transatlantiche e le sfide di una possibile crisi diplomatica.

Passano le settimane, ma non accenna a diminuire lo scontro tra Donald Trump e l’Unione europea sulla Groenlandia. Anzi, nelle ultime ore le tensioni sono aumentate a dismisura dopo che il tycoon, evidentemente convinto di poter fare e disfare impunemente tutto ciò che vuole, ha ribadito di non intendere rinunciare all’isola – facente parte della Danimarca – perché, a suo dire, necessaria per “questioni di sicurezza” degli Stati Uniti. Proprio per questo, in un’intervista al New York Times, ha detto apertamente che presto o tardi “potrei dover scegliere tra l’annessione della Groenlandia e il mantenimento della Nato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Forse dovrò scegliere tra la sopravvivenza della Nato e l’annessione della Groenlandia”. Trump si dice pronto a rompere con gli alleati e manda in tilt l’Unione europea

“Ci serve la Groenlandia”: Trump accende lo scontro con un paese NATO

