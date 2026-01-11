L’Unione ci prova ancora ma la vecchia Comunità europea non c’è più
L’Unione Europea tenta nuovamente di rafforzare le sue politiche, ma la vecchia Comunità europea è ormai un ricordo. Di conseguenza, sugli scaffali si moltiplicano prodotti agroalimentari provenienti da diversi paesi, spesso privi delle garanzie di qualità e sicurezza che un tempo identificavano il mercato comune. Questa situazione solleva interrogativi sulla tutela dei consumatori e sulla reale efficacia delle recenti iniziative comunitarie.
Gli scaffali europei saranno invasi, più di quanto non lo siano già, da prodotti agroalimentari senza garanzie di qualità e sicurezza.
