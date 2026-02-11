Gli aviatori di Lugo festeggiano il maestro Michele Carnevali

Gli aviatori di Lugo hanno celebrato i vent’anni di collaborazione con il maestro Michele Carnevali. La cerimonia si è svolta alla presenza di molti soci dell’Associazione arma aeronautica, che hanno ringraziato Carnevali per il suo impegno costante. Il maestro ha partecipato a tutte le ricorrenze dell’associazione, diventando un punto di riferimento nel gruppo. La festa si è conclusa con un momento di convivialità tra i presenti.

L’ Associazione arma aeronautica di Lugo festeggia i 20 anni di collaborazione con il maestro Michele Carnevali, presente a tutte le sue cerimonie. Carnevali, maestro polistrumentista russiano, a 9 anni cominciò a frequentare la scuola di musica di Solarolo con il maestro Angelo Conti, per poi frequentare l’istituto musicale Luigi Malerbi di Lugo e infine il Conservatorio Martini di Bologna dove si diplomò in clarinetto. "È una lunga militanza quella di Carnevali nel nostro sodalizio – spiega Paolo Camorani segretario dell’Associazione arma aeronautica di Lugo – in questi 20 anni ha suonato per noi a tutte le nostre celebrazioni nei sacrari dedicati ai caduti e diverse volte anche al Montello presso Nervesa dove cadde col suo aereo Francesco Baracca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli aviatori di Lugo festeggiano il maestro Michele Carnevali Approfondimenti su Michele Carnevali La performance di Michele omaggia il maestro Valentino Michele ha portato in passerella un omaggio al maestro Valentino, inserendosi nella tradizione della moda alta. Chi è Michele Mariotti, il Maestro che dirige il concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia Michele Mariotti è un affermato direttore d’orchestra italiano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Michele Carnevali Argomenti discussi: Gli aviatori di Lugo festeggiano il maestro Michele Carnevali. “NEMMENO CON UN FIORE di Stefano ,Michele e Umberto Cinquini #carnevaliditalia #carnevale2026 #viareggio @cinquini_scenografie @umbertocinquini - facebook.com facebook

