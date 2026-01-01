Chi è Michele Mariotti il Maestro che dirige il concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia

Michele Mariotti è un affermato direttore d’orchestra italiano. Il suo talento e la sua esperienza lo hanno portato a dirigere importanti orchestre e a partecipare a concerti di rilievo internazionale. Il 1° gennaio 2026, è stato chiamato a dirigere il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, offrendo un momento musicale di qualità in un contesto storico e culturale di grande rilievo.

Pesaro, 1 gennaio 2026 – Michele Mariotti sul podio del Teatro La Fenice di Venezia a dirigere il tradizionale concerto di Capodanno. Uno dei tanti traguardi di prestigio raggiunti dalla bacchetta pesarese. Figlio di Gianfranco Mariotti, fondatore del Rossini Opera Festival. Ma vediamo di scoprire che è Michele Mariotti. Figlio del compianto Gianfranco, ideatore, fondatore e sovrintendente del Rossini Opera Festival, Michele é nato a Pesaro nel 1979. Dopo aver concluso gli studi umanistici si è diplomato in composizione al Conservatorio Rossini, dove ha anche studiato direzione d'orchestra sotto la guida di Manlio Benzi.

